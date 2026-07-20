Cucurella infriar löftet: ”Ska vara på ett synligt ställe”

Marc Cucurella har vunnit VM.

Nu ska han tatuera in förbundskaptenen Luis de la Fuentes ansikte på sin kropp.

– Den ska vara på ett synligt ställe, säger han enligt Fabrizio Romano.

Luis de la Fuente, förbundskapten, och Marc Cucurella. Foto: Alamy

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Det var inför VM 2026 som den spanska stjärnytterbacken Marc Cucurella, 27, kom med ett udda löfte. Om Spanien vann VM-guld skulle Real Madrid-förvärvet nämligen tatuera in förbundskaptenen Luis de la Fuentes någonstans på sin kropp.

Vad hände då? Jo, Spanien är världsmästare efter final-segern mot Argentina i går, söndag, och Cucurella har redan börjat fundera på var han ska sätta den nya tatueringen.

– Jag måste fundera på var jag ska tatuera in Luis de la Fuente nu. Det ska vara på ett synligt ställe. Jag får tänka på det under flygresan hem, säger han enligt transferexperten Fabrizio Romano.

”Finns det några tatuerare?”

Även på sin Instagram har 27-åringen hintat om vad som komma skall.

”Finns det några tatuerare här?”, skriver Marc Cucurella.

När Spanien vann EM-guld 2024 hade vänsterbacken också avgett ett löfte. Om ”La Roja” vann finalen skulle Cucurella färga håret. Sagt och gjort, efter EM-guldet dök han upp med rött hår.