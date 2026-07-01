Danska hånet: Ingen bryr sig om Sverige

Det svenska landslaget i VM 2026 satte inga avtryck.

Det tycker den danska chefsredaktören Kenneth Jensen.

– Laget var där, men gjorde egentligen inget som sticker ut, säger han till FotbollDirekt.

Bildmontage, Gustaf Lagerbielke och Viktor Gyökeres. Foto: Bildbyrån

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Det blev ett snöpligt uttåg i natt men i slutändan hade Sverige inte mycket att hämta mot världslaget Frankrike. Efter en stabil blågul första halvlek skrevs slutsiffrorna till 3–0 efter dubbla mål av storstjärnan Kylian Mbappé och Sverige fick med det konstatera att VM-äventyret i Nordamerika är slut.

Journalisten Kenneth Jensen, som är chefsredaktör på danska Tipsbladet, har följt Sveriges mästerskap noga – men han är inte imponerad.

– Att ta sig vidare från gruppen är förstås godkänt, men frågan är hur det här svenska laget kommer att bli ihågkommet. Jag tror faktiskt inte att det kommer att lämna något större avtryck. Tunisien visade sig vara ett av turneringens svagaste lag, Nederländerna körde över Sverige och sedan räckte en oavgjord match mot Japan för att båda lagen skulle gå vidare, säger han till FotbollDirekt.

Gustaf Lagerbielke. Foto: Bildbyrån

– Sverige kommer nog inte att bli ihågkommet för den här turneringen – laget var där, men gjorde egentligen inget som sticker ut, fortsätter Jensen.

Därför håller Danmark på Norge

Danmark föll i playoffet till VM och deltog inte i mästerskapet i Nordamerika. Då har en del av den danska supporterskaran valt att följa grannlandet Norge lite extra nogrannt.

– Jag tror snarare att många håller på Norge eftersom de är turneringens nya uppstickare. Dessutom spelar de en betydligt roligare fotboll (än Sverige, reds. anm). De har flera spännande offensiva spelare och, ur ett danskt perspektiv, påminner Norge lite om Danmarks EM-lag 2021 – underhållande, offensivt och sammansvetsat.

Men det var inget danskt jubel när Sverige åkte ur VM i går. Enligt Kenneth Jensen brydde sig danskarna inte ens så mycket.

– Jag tror inte att särskilt många i Danmark ogillar Sverige eller gläds åt att ni åkte ut. För mig handlar det mer om att det svenska laget inte känns särskilt speciellt, och därför väcker det inte så mycket känslor.

För Frankrike väntar Paraguay i åttondelsfinal senare i veckan.