Det händer om Sverige VINNER mot Japan

Sverige står inför en ödesmatch mot Japan.

Vid en seger kommer ”Blågult” som sämst tvåa i gruppen och får spela slutspel.

Här är alla förutsättningar vid en svensk seger i kväll.

Sverige jublar efter segern mot Tunisien. Foto: Bildbyrån

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Avslutande gruppspelsmatch i VM 2026 blir avgörande för Sveriges vara eller icke vara i VM-slutspelet. Efter tre poäng på de två inledande matcherna (Tunisien och Nederländerna) och en målskillnad på noll talar det allra mesta för att det blir ett avancemang till sextondelsfinal – oavsett resultat mot Japan i natt.

Men skulle det bli en svensk seger på Dallas Stadium i Texas i natt kan ”Blågult” jubla över en plats i slutspelet oavsett vad som händer i Sveriges grupp F eller i någon av de andra grupperna i världsmästerskapet.

Vad händer om Sverige vinner mot Japan?

Om Sverige vinner i natt går ”Blågult” om Japan och upp på minst en andraplats i grupp F. Nederländerna, som leder gruppen inför den sista gruppspelsomgången, spelar mot gruppjumbon Tunisien samtidigt som Sveriges match. Om Nederländerna skulle tappa poäng samtidigt som ”Blågult” vinner sin match kommer Sverige sluta etta i gruppen.

Om Nederländerna vinner mot Tunisien samtidigt som Sverige besegrar Japan blir det de orangea som vinner grupp F och ”Blågult” får nöja sig med en andraplats. Samtliga gruppettor och tvåor har en säker plats i sextondelsfinalerna vilket innebär att även en andraplats i gruppen betyder svenskt avancemang.

Två utfall:

Sverige vinner mot Japan och Nederländerna vinner mot Tunisien: Sverige slutar tvåa i grupp F.

Sverige slutar tvåa i grupp F. Sverige vinner mot Japan och Nederländerna förlorar eller spelar oavgjort mot Tunisien: Sverige vinner grupp F.

Vilka kan Sverige möta i slutspel?

Om Sverige vinner mot Japan i natt, och därmed slutar etta eller tvåa i grupp F, är det gruppettan eller tvåan från grupp C som väntar i sextondelsfinal. Där återfinns Brasilien, Marocko, Skottland och Haiti.

Laget som slutar etta i Sveriges grupp får möta tvåan i grupp C, och vice versa. Det betyder att om Sverige slutar etta i gruppen är det Marocko som väntar och blir det en andraplats ställs ”Blågult” mot Brasilien.

De sista matcherna i grupp F startar klockan 01:00 på fredagsmorgonen (svensk tid).