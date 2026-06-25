Det händer om Sverige KRYSSAR mot Japan

Sverige står inför en ödesmatch mot Japan.

Vid ett oavgjort resultat kommer ”Blågult” ta sig vidare till slutspel.

Här är alla förutsättningar vid ett kryss i kväll.

Sverige ställer upp inför Nederländerna. Foto: Bildbyrån

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Avslutande gruppspelsmatch i VM 2026 blir avgörande för Sveriges vara eller icke vara i VM-slutspelet. Efter tre poäng på de två inledande matcherna (Tunisien och Nederländerna) och en målskillnad på noll talar det allra mesta för att det blir ett avancemang till sextondelsfinal – och skulle det bli ett oavgjort resultat mot Japan i natt är Sverige klart för slutspel.

Här går vi igenom samtliga förutsättningar om det skulle bli delad pott i natt.

Vad händer om Sverige spelar oavgjort mot Japan?

Om Sverige kryssar mot Japan i natt och det blir delad pott landar Japan på fem inspelade poäng medan ”Blågult” får nöja sig med fyra poäng och en målskillnad på noll. Eftersom Sverige förlorade mot Nederländerna kan svenskarna glömma en topp-två-plats i gruppen även om Nederländerna skrällartat skulle förlora mot Tunisien, då inbördes möten värderas högre i gruppspelet.

Vid ett oavgjort resultat i natt kommer Sverige alltså sluta trea i gruppen och då gäller det att gå vidare till slutspel som en av de åtta (av 12) bästa grupptreorna. Med fyra poäng och en bra målskillnad står det redan klart att ”Blågult” går vidare till slutspel som en av de bästa treorna då minst fem tredjeplacerade lag kommer att bli sämre än Sverige.

Bästa grupptreorna i VM

Matcher Målskillnad Poäng Bosnien-Hercegovina 3 -1 4 Sverige 2 0 3 Kroatien 2 -1 3 Sydkorea 3 -1 3 Algeriet 2 -2 3 Paraguay 2 -2 3 Skottland 3 -3 3 Kap Verde 2 0 2 Belgien 2 0 2 Kongo-Kinshasa 2 -1 1 Ecuador 2 -1 1 Senegal 2 -3 0

Så rankas grupptreor

Flest poäng Bäst målskillnad Flest gjorda mål Minst antal gula och röda kort FIFA:s världsrankning

Vilka kan Sverige möta i slutspel?

Om Sverige spelar oavgjort mot Japan i natt och om fyra poäng skulle räcka för att bli en av de åtta bästa treorna, vilket det förmodligen gör, kommer det svenska motståndet i sextondelsfinalen beräknas efter en komplicerad matematisk formel.

I korthet står det mellan:

Ettan i grupp E: Tyskland

Tyskland Ettan i grupp I: Frankrike eller Norge

Frankrike eller Norge Ettan i grupp D: USA

USA Ettan i grupp A: Mexiko

Mexiko Ettan i grupp B: Schweiz

Enligt den norska tidningen VG:s datamodell är det superfavorit på att det blir vinnaren från grupp I som blir Sveriges motstånd i sextondelsfinalen vid ett kryss mot Japan. Modellen beräknar att ”Blågult” ställs mot Frankrike i 55,8 procent av fallen och Norge i 18,1 procent.

Sveriges motstånd Sannolikhet Frankrike 55,8% Norge 18,1% Tyskland 3,1% USA 1,0% Mexiko 0,5% Kanada 0,3% Schweiz 0,2%

De sista matcherna i grupp F startar klockan 01:00 på fredagsmorgonen (svensk tid).