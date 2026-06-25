Det händer om Sverige FÖRLORAR mot Japan

Sverige står inför en ödesmatch mot Japan.

Vid en förlust kommer ”Blågult” trea i gruppen och får hoppas att det räcker för slutspel.

Här är alla förutsättningar vid en svensk förlust i kväll.

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Avslutande gruppspelsmatch i VM 2026 blir avgörande för Sveriges vara eller icke vara i VM-slutspelet. Efter tre poäng på de två inledande matcherna (Tunisien och Nederländerna) och en målskillnad på noll talar det allra mesta för att det blir ett avancemang till sextondelsfinal – men skulle det bli en förlust mot Japan i natt är det inte säkert att ”Blågult” är kvar i världsmästerskapet.

Vid en torsk i natt kommer Sverige få hoppas på att sluta som en av de åtta av 12 bästa grupptreorna men det är inte helt säkert att det räcker hela vägen.

Vad händer om Sverige förlorar mot Japan?

Skulle det bli en förlust mot Japan i natt kommer Sverige landa på tre inspelade poäng och en negativ målskillnad. Det kommer att räcka till en tredjeplats i grupp F framför Tunisien eftersom inbördes möten räknas högst i gruppspelet (Sverige vann mot Tunisien).

Vid en förlust i natt kommer Sverige alltså behöva hoppas på att bli en av de åtta av 12 bästa grupptreorna. Inför gruppspelets sista omgång ledde ”Blågult” tabellen över tredjeplacerade lag och för att det skulle bli uttåg i gruppspelet krävs det att åtta nationer blir bättre än Sverige när gruppspelet är slut. Det kommer däremot inte bli helt klart förrän alla grupper är färdigspelade senare i veckan.

Kort sagt kan man säga att Sverige behöver hålla siffrorna nere mot Japan för att maximera sin chans att gå vidare som en av de bästa treorna. Skulle det bli en förlust med uddamålet och målskillnaden landar på -1 är de svenska chanserna till slutspel fortsatt ganska stora, medan om siffrorna skulle bli större riskerar Sverige att bli en av de fyra sämsta treorna och således åka ur VM.

Bästa grupptreorna i VM

Matcher Målskillnad Poäng Bosnien-Hercegovina 3 -1 4 Sverige 2 0 3 Kroatien 2 -1 3 Sydkorea 3 -1 3 Algeriet 2 -2 3 Paraguay 2 -2 3 Skottland 3 -3 3 Kap Verde 2 0 2 Belgien 2 0 2 Kongo-Kinshasa 2 -1 1 Ecuador 2 -1 1 Senegal 2 -3 0

Så rankas grupptreor

Flest poäng Bäst målskillnad Flest gjorda mål Minst antal gula och röda kort FIFA:s världsrankning

Vilka kan Sverige möta i slutspel?

Blir det förlust mot Japan i natt och Sveriges tredjeplacering räcker till slutspel i VM kommer det svenska motståndet i sextondelsfinalen beräknas efter en komplicerad matematisk formel.

I korthet står det mellan:

Ettan i grupp B: Schweiz

Schweiz Ettan i grupp E: Tyskland

Tyskland Ettan i grupp I: Frankrike eller Norge

Frankrike eller Norge Ettan i grupp D: USA

USA Ettan i grupp A: Mexiko

Enligt den norska tidningen VG:s datamodell är det superfavorit på att det blir vinnaren från grupp I som blir Sveriges motstånd i sextondelsfinalen vid ett kryss mot Japan. Modellen beräknar att ”Blågult” ställs mot Frankrike i 55,8 procent av fallen och Norge i 18,1 procent.

Sveriges motstånd Sannolikhet Frankrike 55,8% Norge 18,1% Tyskland 3,1% USA 1,0% Mexiko 0,5% Kanada 0,3% Schweiz 0,2%

De sista matcherna i grupp F startar klockan 01:00 på fredagsmorgonen (svensk tid).