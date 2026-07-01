Domen efter uttåget: ”Något spännande på gång”

Graham Potter är framtiden för det svenska landslaget – trots VM-uttåget.

Det slår FotbollDirekts Mattias Eckerman fast i det senaste avsnittet av VM Direkt.

– Jag är helt övertygad, säger han.

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Graham Potter. Foto: Bildbyrån

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VM-äventyret är över för svensk del efter uttåg mot Frankrike i sextondelsfinalen i natt. Det blev ingen magisk VM-sommar för ”Blågult” och nu vänder de svenska spelarna hem igen – men förbundskaptenen Graham Potter får trots det stora hyllningar av FotbollDirekts VM Direkt-studio.

– Han har inte haft särskilt mycket tid på posten men det han har åstadkommit är om inte MVG så VG plus. Han har så många strängar på sin lyra, Graham Potter, och han har fått ut så mycket på så lite tid. Jag är helt övertygad om att han är framtiden för det här svenska landslaget, säger Mattias Eckerman.

– Han verkar vara omåttligt populär i spelargruppen, fyller Fredrik de Ron i.

Graham Potter. Foto: Bildbyrån

”Han är rätt man”

När han tog över efter Jon Dahl Tomasson i höstas handlade allt om att förbereda Sverige för VM-playoff mot Ukraina och Polen. Väl där lyckades Graham Potter få ut max och engelsmannen förde ”Blågult” till VM 2026, mot alla odds.

– Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se vad han kan göra över en längre tid. Nu har allt handlat om nästa match. Nu kommer han få tid att jobba mer långsiktigt och jag är intresserad av vad han kommer att göra med det här svenska landslaget framöver och jag tror att du har rätt i att det kommer att bli bra. Det är något spännande på gång, säger de Ron och tillägger:

– Jag tror verkligen att han är mannen att leda det här landslaget framöver.

Graham Potter har kontrakt med Sverige till och med 2030.