Dubbel glädje för Spanien: Yamal mår bra

Lamine Yamal avstod en träning med dagar kvar till VM-finalen. Men det är ingen fara.

Luis De La Fuente ger dubbelt glädjebesked inför söndagen.

Lamine Yamal, Pedro Porro. Foto: Bildbyrån

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Med bara några dagar kvar till VM-finalen mellan Spanien och Argentina uppdagade sig dubbla orosmoln på den spanska himlen. Både Lamine Yamal och Pedro Porro, som gjorde mål mot Frankrike i semifinalen, avstod en träning. Yamal syntes dessutom med ett lindat lår.



Men under natten till lördag kom förbundskapten Luis De La Fuente med ett lugnande besked för de spanska fansen.



– Lamine mår bra. Alla spelare tränade bra idag, säger han.



Yamal har haft en personligt svag VM-turnering sett till poängskörd. Efter sju matcher har han endast noterats för ett mål, och inga assist.



Finalen sparkar igång klockan 21:00 (svensk tid) på MetLife Stadium i New Jersey.