Efter drömmålet – Sverige slog nytt rekord

Anthony Elanga gjorde Sveriges sjunde mål i gruppspelet.

Blågult slog därmed sitt egna rekord i VM-sammanhang.

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Anthony Elanga stod för ett drömmål när han kvitterade mot Japan i den 62:a minuten. Ytterns vackra fullträff betydde var Sveriges sjunde mål i gruppspelet.

Så många mål har har ett svenskt landslag aldrig gjort i ett VM-gruppspel tidigare. Det tidigare rekordet låg på sex mål, vilket man mäktade med under bronsmästerskapet 1994.

Alla tiders rekord för svensk del, där även EM ingår, ligger på åtta mål. Det skedde i samband med EM 2004 i Portugal.

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