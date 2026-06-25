LIVE: Sverige – Japan
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Sverige ställs mot Japan i den sista gruppspelsmatchen.
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Sverige körde över Tunisien i premiären och blev överkörda mot Nederländerna i den andra omgången. I natt ställs Blågult mot Japan i en riktig VM-rysare. Sverige kan klara sig vidare med ett kryss samtidigt som Japan kommer att satsa för att vinna gruppen.
Här är Sveriges förutsättnignar i matchen:
- Det händer om Sverige VINNER mot Japan
- Det händer om Sverige KRYSSAR mot Japan
- Det händer om Sverige FÖRLORAR mot Japan
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