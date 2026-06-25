LIVE: Sverige – Japan

Sverige ställs mot Japan i den sista gruppspelsmatchen.

Följ VM-rysaren LIVE med FotbollDirekt här!

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Sverige körde över Tunisien i premiären och blev överkörda mot Nederländerna i den andra omgången. I natt ställs Blågult mot Japan i en riktig VM-rysare. Sverige kan klara sig vidare med ett kryss samtidigt som Japan kommer att satsa för att vinna gruppen.

Här är Sveriges förutsättnignar i matchen:

Följ Sveriges match mot Japan LIVE med FotbollDirekt här!