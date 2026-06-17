Efter folkfesten: Stockholms Stadion visar VM-matcherna

Det blir ingen mer VM-fest i Kungsträdgården.

Stockholms stad har valt att flytta storbildsskärmen på grund av det stora intresset.

– Vi vill att Sveriges VM-matcher ska vara tillgängliga för alla, säger säger Emilia Bjuggren (S), borgarråd i ett pressmeddelande.

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Sverige spelar just nu VM och intresset för matcherna är skyhögt.

Natten till måndag spelade Sverige sin VM-premiär mot Tunisien och då vann Blågult med 5–1. Trots måndagsmorgon 04:00 var det fullt på gator och torg och det var folkfest på flera håll. Bland annat var Kungsträdgården en av platserna och där var det fullt med folk.

Med anledning av det höga intresset har Stockholms Stad nu valt att flytta VM-visningen från Kungsträdgården till Stockholms Stadion.

– Vi vill att Sveriges VM-matcher ska vara tillgängliga för alla. Ett Sverige i VM är en fotbollsupplevelse som många vill dela tillsammans med andra. Till Stockholms stadion kan vi välkomna tusentals besökare att heja fram vårt blågula landslag – dessutom till fri entré, säger Emilia Bjuggren (S), borgarråd i ett pressmeddelande.

Borgarrådet Alexandra Mattsson (V) är förvånad över intresset.

– Vi hade räknat med ett stort intresse, men inte att flera tusen människor skulle samlas i Kungsträdgården mitt i natten. Det är ett väldigt positivt problem att ha, säger hon.

Nästa match för Sverige är på midsommardagen. Lördag 20:e juni kl 19:00 mot Nederländerna.