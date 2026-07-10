Efter förlusten – Argentinas förbund hackat

Egypten åkte ur VM efter förlusten mot Argentina i åttondelsfinalen.

Nu har en grupp egyptiska hackare försökt framställa motståndarna i dålig dager.

Detta rapportar The Telegraph.

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Efter åttondelsfinalen mellan Argentina och Egypten, som Argentina vände och vann med 3-2, har strålkastarljuset främst riktats mot det franska domarteamet.

Enligt ESPN ville det egyptiska förbundet få domaren Francois Letexier hemskickad, då man var missnöjd med fransmannens beslut under matchen. Bland annat fick Egypten ett mål bortdömt efter en tveksam VAR-koll.

Efter matchen var de egyptiska representanten inte nådiga i sin bedömning av den franska domaren. Mostafa Ziko, som fick ett av sina mål bortdömda, menade att ”det är tydligt att den här turneringen är riggad”.

Egyptens tränare Hossam Hassan gick hårt åt Fifa. ”Kanske vill de hålla världsmästarna kvar i turneringen. Kanske ville de att Messi skulle vara kvar”, sa han efter matchen.

Nu görs försök att spä på konflikten ytterligare. Enligt The Telegraph har en grupp egyptiska hackare fått tillgång till det argentinska förbundet.

Man har där igenom använt deras mejladress för att skicka ett meddelande där förbundet till synes erkänner att man korrumperande domsluten under matchen lagen emellan.

I efterhand har förbundet skickat ett legitimt mejl där mottagarna ombeds att ignorera hackarnas meddelande.