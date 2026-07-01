”En stor chans att ni förlorade mot VM-mästarna”

Sverige föll mot Frankrike.

Nu stormar ”Les Belus” mot VM-guldet.

– Det finns en stor möjlighet att man förlorat mot de blivande världsmästarna, säger den nederländska journalisten Maikel de Lange.

Kylian Mbappé. Foto: Alamy

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Det var under natten till onsdag (svensk tid) som Sveriges VM-sommar snöpligt tog slut. ”Blågult” hade ingenting att hämta mot jätten Frankrike, som vann sextondelsfinalen med komfortabla 3–0.

Den nederländska experten Maikel de Lange, chefsredaktör på SoccerNews, blev mäkta imponerad av Frankrikes enorma offensiva kraft. Journalisten gör jämförelsen med skandal-förbundskaptenen Raymond Domenech, som fick avgå från posten 2010, och att ”Les Bleus” i dag kanske är mer samspelta än någonsin.

– Frankrikes största motståndare brukar egentligen vara de själva – tänk bara på VM 2010 och Raymond Domenech. Men den här gången verkar lagets största stjärnor fungera väldigt bra tillsammans, och det känns i princip omöjligt att stoppa spelare som Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué och resten av den offensiva uppställningen, säger han till FotbollDirekt.

Kylian Mbappé. Foto: Alamy

Stormar mot VM-guld

Nu går ”Les Bleus” mot sin tredje raka VM-final och en chans att vinna sitt andra VM-guld på tre mästerskap.

– Kan de förlora mot Spanien eller Argentina? Ja, självklart. Som vi säger i Nederländerna: ”de bal is rond” (bollen är rund) och allt kan hända. Men det finns också en stor möjlighet att Sverige helt enkelt har förlorat mot de blivande världsmästarna, säger de Lange.

Frankrike ställs mot Paraguay i åttondelsfinalen i helgen.