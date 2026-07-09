Engelske stjärnan straffas ytterligare

Den engelske försvararen Jarell Quansah fick rött kort mot Mexiko.

Nu stängs han av i ytterligare en match.

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I Englands åttondelsfinal mot Mexiko tilldelades högerbacken Jarell Quansah ett rött kort. Straffet blev avstängning i en matchen och han kommer inte att spela kvartsfinalen mot Norge.

Nu har Fifa förlängt straffet. Quansah blir avstängd i två matcher vilket innebär att han missar en eventuell semifinal.

England har, under turneringen, haft skadebekymmer på högerbackspositionen. Tino Livramento är Reece James är båda borta på grund av skada.

England möter Norge i VM-kvartsfinal på lördag.