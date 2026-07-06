Sågar Fifas beslut: ”Vad är det som händer?”

USA kommer tillåtas använda en avstängd spelare mot Belgien.

Englands förbundskapten Thomas Tuchel har många frågor.

– Det enda vi vill ha är konsekvens i besluten, säger han enligt ESPN.

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Efter att ha varit tyst under stora delar av VM klev Donald Trump in i handlingarna. Ett telefonsamtal till Fifa-presidenten Gianni Infantino ledde i slutändan till att avstängningen på Florian Balogun lyftes.

”Tack Fifa för att ni gjorde det rätta och rättade till en stor orättvisa”, skrev den amerikanska presidenten på Truth Social efter att beslutet offentligorts.

Det öppnar för frågan om hur avstängningar kommer att hanteras framöver. Englands förbundskapten Thomas Tuchel kommer behöva klara sig utan Jarell Quansah i kvartsfinalen mot Norge, till följd av en utvisning mot Mexiko.

Efter åttondelsfinalen utvecklade han sina tankar om de senaste tidens händelser. Många frågor rör sig tyskens huvud.

– Vem upphäver det här beslutet, när sker det och på vilka grunder? Och hur långt ska det här gå? Jag tycker bara att det känns märkligt. Det enda vi vill ha är konsekvens i besluten, säger han enligt ESPN.

Tuchel reflekterar även över Englands möjlighet att överklaga Quansahs avstängning.

– Det kanske är det en bra utgångspunkt. Var börjar det här och var slutar det? Kan vi få det ändrat eller inte? Vad är det egentligen som händer? säger han och fortsätter.

– Frågan jag ställer mig är: Var drar man gränsen? Jag har inget svar på det. Var slutar det här? Ska vi överklaga varje gång ett gult kort egentligen inte borde ha delats ut? Eller om vi anser att ett rött kort inte borde ha varit rött, eller vem är det som avgör det? Var börjar det här och var slutar det?