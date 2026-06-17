England och Krotatien möts i en tidig gruppfinal i VM-premiären.

England har drabbats av ett tungt skadeavbräck.

Här är alla förutsättningar inför matchen.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

England – Kroatien: Truppnyheter

Kampen om förstaplatsen i Grupp L kan avgöras redan i den första omgången, och båda lagen vet att en seger här är guld värd. Inför en match av denna dignitet är truppstatus och förväntade startelvor av yttersta vikt. England kommer till spel med en fullt frisk trupp, men de har förlorat Tino Livramento på vägen. Kroatien har ett litet frågetecken i försvaret.

Thomas Tuchels laguttagning har varit omdiskuterad, med flera stjärnnamn som lämnats utanför truppen, vilket sätter extra press på den uttagna elvan att leverera. För Zlatko Dalic handlar det om att balansera erfarenhet med ny energi för att ge Kroatien bästa möjliga start på turneringen. Fotboll idag handlar mycket om truppbredd, något båda lagen besitter.

England: Status i truppen och förväntad startelva

England anlände till Nordamerika utan några rapporterade skador, men igår stod det klart att Tino Livramento missar turneringen och att Trevoh Chalobah kommer in i hans ställe. Thomas Tuchels beslut att utelämna spelare som Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold och Phil Foden har skapat rubriker och innebär att spelare som Nico O’Reilly och Elliot Anderson förväntas ta stort ansvar.

Den förväntade startelvan pekar mot en balanserad 4-2-3-1-formation där defensiv stabilitet prioriteras. Med Declan Rice som ankare på mittfältet och Harry Kane som spjutspets finns det en tydlig ryggrad i laget. Fokus för svensk fotboll kommer ligga på hur denna stjärnspäckade elva presterar under press.

Englands förväntade startelva (4-2-3-1):

Pickford – O’Reilly, Konsa, Guéhi, James – Rice, Anderson – Rashford, Bellingham, Rogers – Kane

Kroatien: Status i truppen och förväntad startelva

Kroatiens förberedelser har störts av en skadekänning på mittbacken Duje Caleta-Car. Hans medverkan i öppningsmatchen är osäker, vilket skulle vara ett avbräck för förbundskapten Zlatko Dalic. I övrigt är truppen redo för strid.

Lagets kärna är fortfarande den rutinerade mittfältstrion med Luka Modrić i spetsen, som vid 40 års ålder fortsätter att dominera på högsta nivå. Kroatien förväntas ställa upp med en stark defensiv organisation och förlita sig på sin erfarenhet och förmåga att höja sig i stora matcher. Deras startelvor är ofta fyllda av teknisk briljans.

Kroatiens förväntade startelva (4-2-3-1):

Livaković – Gvardiol, Pongračić, Vušković, Stanišić – Modrić, Kovačić – Perišić, Kramarić, Pašalić – Budimir

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.