Eriksson rasar mot beslutet: ”Fullständigt åt helvete”

Somaliske toppdomaren Omar Artan nekades inresa till USA trots giltigt visum.

Nu bekräftar Fifa att han inte kommer att få delta i turneringen .

Detta är något som får SVT-experten, och tidigare toppdomaren, Jonas Eriksson, att reagera kraftigt.

– Fullständigt åt helvete, säger Eriksson enligt Sportbladet.



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Omar Artan, som 2025 utsågs till Afrikas bästa domare, är en av de domare som valts ut till sommarens VM. Men när han landade i Miami stoppades han av amerikanska myndigheter och skickades tillbaka till Istanbul.

Enligt det somaliska sportministeriet hade Artan ett giltigt visum. Trots det nekades han inresa till USA, som har restriktioner för medborgare från flera länder, däribland Somalia.

– Att neka honom inresa och hindra honom från att döma skadar inte bara honom personligen, utan underminerar också fotbollens engagemang för rättvisa och fair play, säger Ciise Aden Abshir från Somalias sportministerium till AFP.

Senare meddelade Fifa att organisationen inte kommer att ingripa i ärendet.

”Fifa blandar sig inte i värdlandets immigrationsprocess”, uppger förbundet enligt NBC News.

Beskedet får den tidigare svenske toppdomaren och SVT-experten Jonas Eriksson att rasa.

– Om det som framkommit stämmer, och det har jag ingen anledning att misstro, så är det en extremt tråkig effekt av att mästerskapet ska spelas i USA. Att en domare eller en funktionär inte släpps in i landet för att han eller hon har en nationalitet som inte accepteras av USA… det är fullständigt åt helvete, säger han till Sportbladet.

Han anser att Fifa-presidenten Gianni Infantino borde försöka lösa situationen.

– Det här är en effekt av mästerskapets politisering. Nu är det upp till Infantino att agera. Han har goda relationer till Trump. Det kan inte vara så svårt. En president har ju rätt att benåda människor, då borde han kunna se till att en domare släpps in i landet.