”Ett fuck you till extremhögern”

Yasin Ayari och Alexander Isak glänste i den svenska VM-premiären.

Det är en hyllning till den svenska mångfalden, enligt FD:s Mattias Eckerman.

– Det är så himla viktigt i samhället vi lever i, säger han i FD-podden VM-direkt.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

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Sverige körde över Tunisien i VM-premiären och vann med hela 5–1. Yasin Ayari, som lika väl kunnat representera Tunisiens landslag givet föräldrarnas rötter, gjorde två av målen. Alexander Isak med rötter i Eritrea gjorde ett mål och två assist.



Att det är två spelare med utländskt påbrå som låg bakom den svenska segern är viktigt för det svenska samhället. Det är valår i Sverige i år, och kanske mer polariserat än någonsin mellan höger och vänster, understryker FD:s Mattias Eckerman.

– De svenska målen görs av två killar som har en utländsk bakgrund och det här är så himla viktigt i samhället vi lever i, säger han i FotbollDirekts podcast VM-direkt.

”Ett fint fuck you-finger”

Eckerman ser det svenska landslaget som en fin hyllning till den mångfald som präglar Sverige som land. Och enligt honom finns det få saker som kan förena ett land så mycket som fotbollen.



– Att då kunna förenas under svensk flagg i fotbollen är någonting som är så himla fint. De här grabbarna representerar Sverige på det allra bästa sättet. Att få glädja hela hela landet det är en hyllning till vår mångfald tycker jag. Men också ett fint fuck you-finger till högerextremister som smyger sig större, säger Eckerman.



Bisittaren Fredrik de Ron fyller i och lyfter just landslagsfotbollen som en förenande samhällskraft.



– Fotbollen är kanske bäst i klassen på att visa vilken mångfald det finns i ett land. Ett landslag är som allra bäst när det är till för alla, och när det förenar människor trots sina olikheter. Det är något väldigt fint i det, säger de Ron.



Yasin Ayari medgav själv efter matchen mot Tunisien att det var en speciell match för hans del, givet de tunisiska rötterna.

