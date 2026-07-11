Fick förlängt straff – utan förklaring

Jarell Quansah fick sin avstängning förlängd med en match.

Exakt varför är det ingen i det engelska lägret som vet.

– Vi har inte fått någon förklaring, säger Thomas Tuchel enligt Sky Sports.

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Englands seger mot Mexiko i åttondelsfinalen kom med ett pris. Tio minuter in i den andra halvleken blev Jarell Quansah utvisad efter en hård tackling.

Det brukar i de allra flesta fallen innebära en matchs avstängning. Men med några dagar kvar till kvartsfinalen mot Norge kom beskedet att Quansah stängs av ytterligare en match. Han kommer således missa en eventuell semifinal.

Varför avstängningen förlängdes? Det vet inte ens Englands förbundskapten Thomas Tuchel.

– Vi har inte fått någon förklaring, säger han enligt Sky Sports.

Tysken var allt annat en nöjd med domarinsatsen mot Mexiko. Förutom det röda kortet fick England på en straff emot sig.

– Domarna är helt enkelt inte tillräckligt bra, och fjärdedomarna är inte heller tillräckligt bra. Det är den tråkiga sanningen. Var det ett tydligt och uppenbart domslut som motiverade en straff? Absolut inte. De ändrade ett beslut i en situation där han inte ens dömde frispark, sa Thuchel till BBC efter den matchen.

Under en pressträff inför kvartsfinalen mot Norge får förbundskaptenen frågan om han tror att de negativa kommentarerna hade något att göra med Quansahs förlängda straff.

– Det tror jag inte, menar Tuchel.

England ställs mot Norge klockan 23:00 svensk tid.