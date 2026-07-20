Jättebråket i natt – tog struptag

Spanien är VM-mästare.

Då utbröt ett storbråk direkt efter slutsignal.

– Så här kan man inte bete sig, sa John Guidetti i TV4 i natt.

Leandro Paredes, Argentina. Foto: Alamy

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Det var precis efter att domaren Slavko Vincic blåste av VM-finalen mellan Spanien och Argentina som känslorna blev för stora för några av finalspelarna. Den argentinske inhopparen Leandro Paredes hamnade direkt i fokus när mittfältaren startade bråk med flera spanska spelare.

Paredes gick först till attack mot den spanska mittbacken Eric Garcia och slog till honom över halsen. Sedan tog han tag i Gavi och kastade ned spanjoren på marken.

– Du kan vara arg när du förlorar, ,men att försöka gå för strypgreppet (på Garcia, reds. anm.) och sedan jaga Gavi och knuffa honom när han redan ligger ner och smälla till honom. Det är skämmigt beteende, sa TV4-experten Siavoush Fallahi i sändningen.

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Kollegan John Guidetti fyllde i:

– Så där kan man inte bete sig. Det är mycket känslor när man förlorar en fotbollsmatch men det där är inte okej.

Flera spelare och ledare, bland annat Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni, rusade in för att avbryta storbråket. Det är oklart hur hårt Leandro Paredes kommer att straffas.

Spanien vann finalen med 1–0 efter ett avgörande mål från Ferran Torres i förlängningen.