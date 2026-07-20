Förbundskaptenen i tårar: ”Det gör ont”

Argentina föll i VM-finalen.

Då brast det för förbundskaptenen Lionel Scaloni.

– Jag är väldigt ledsen, sa han genom tårarna enligt BBC.

Lionel Scaloni. Foto: Alamy / BBC

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Det blev ingen försvarad världsmästerskaptitel. I stället fick de argentinska spelarna och ledarna se på medan Spanien lyfte VM-pokalen i natt.

Matchen var en riktig rysare och efter mållösa 90 minuter fick allt avgöras via förlängning. Väl där avgjorde Spaniens Ferran Torres med matchens enda mål och sköt ”La Roja” till nationens andra VM-guld – någonsin.

När Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni mötte pressen efter finalförlusten var det känslosamma bilder som utspelade sig. 48-åringen var märkbart ledsen och fick kämpa för att hålla tillbaka tårarna.

– Det här var en drömplats för alla. Vi har gjort vårt yttersta ända fram till sista minuten, både ledarstaben och spelarna. Jag tycker att det är rimligt att jag nu får ta mig tid att tänka igenom detta, sa han enligt BBC och meddelade att han förmodligen inte kommer att fortsätta leda det argentinska landslaget efter årsskiftet.

Scaloni i tårar

Till sist brast det för Scaloni. Förbundskaptenen tvingades lämna podiet i tårar.

– Det gör verkligen ont. Jag är väldigt ledsen, sa han.