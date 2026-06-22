Formationen är inte problemet: ”Pinsamt låg individuell nivå”

Sverige förlorade mot Nederländerna med 5–1 i söndags.

Nu har VM Direkts Mattias Eckerman och Fredrik de Ron gett sin dom.

Att det skulle vara formationen det är del på, det är hål i huvudet att tror det, säger Mattias Eckerman i VM Direkt.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Sverige förlorade den andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna med 5–1. Efter matchen har stor kritik riktats mot Blågults försvarsspel.

I VM Direkt pratar Mattias Eckerman och Fredrik de Ron om Sveriges insats på midsommardagen.

– Lite för stort fokus har hamnat på den fembackslinje eller fyrbackslinje som Potter formerar. Det är inte där problemet ligger. Att det skulle vara formationen det är del på, det är hål i huvudet att tror det, säger Mattias Eckerman.

Han fortsätter:

– Det som måste bli bättre är våra individuella insatser. Det är pinsamma misstag som vi gör och naiva misstag men det är också ett samspel som verkligen inte fungerar. Det finns ingenting som visar att de har kemi på planen.

Fredrik de Ron menar att försvarsspelet havererar och att det är formationen som är ett problem.

– Det är väl bara att instämma. Det är ett försvarsspel som havererar både individuellt och kollektivt, säger Fredrik de Ron.

Han menar att det hela ser ut som ett missförstånd i det svenska försvaret.

– Min syn på det hela är att det blir någon form av missförstånd i hur Sverige ska försvara och man ligger mellan ett man-man markeringsspel och ett zonförvar och det blir varken hackat eller malet.

Han fortsätter:

– Det som har diskuterats är att Sverige ser mycket bättre ut efter att det första cooling-breaket efter att det skiftar till någon form av fyrbackslinje, det håller jag med om. Jag håller med om att problemet inte är formationen, det blir en sån naiv tanke att säga, avslutar de Ron.