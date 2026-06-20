Svensk mardröm på midsommardagen

Sverige blev överkörda av Nederländerna i VM.

Efter en usel start skrevs slutresultat till 5–1.

Anthony Elangas pigga inhopp räckte inte.

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Sverige fick en mardrömsstart direkt i den första halvleken mot Nederländerna. Brian Brobbey var påpassligt framme vid ett inspel från Cody Gakpo, och kort där senare hade han även gjort 2–0 efter ett liknande inspel från högerkanten.



Graham Potters landslag spelade visserligen upp sig i den första halvleken – och hade till och med en boll i nät. Men Gustaf Lagerbielkes nickmål dömdes bort för offside.



Väl i den andra halvleken fick Sverige en ny mardrömsstart. Denzel Dumfries höll sig framme på ännu ett inlägg längs med marken och prickade in vad som kändes som spiken i kistan. Men kort därefter skulle Cody Gakpo utöka på nytt: 4–0 efter mindre än en timme.



Anthony Elanga kom in och svarade för ett succéinhopp då han reducerade till 4–1 efter bara några minuter på planen. Men det hjälpte föga – Sverige var aldrig nära Nederländerna idag. I den 89’e minuten fastställde Summerville slutresultat till 5–1 istället.



Resultatet innebär att Nederländerna nu toppar gruppen. Japan ställs mot Tunisien imorgon bitti, klockan 06:00 svensk tid.



Gruppfinalen för svensk del sparkar igång klockan 01:00 fredagen den 26 juni. Då står Japan för motståndet.





