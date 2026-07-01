Graham Potter: ”Vi var inte redo att åka hem”

Graham Potter och Sverige tvingas åka hem.

Sverige förlorade mot Frankrike i sextondelsfinalen.

– Vi är så besvikna över att åka ut. Vi var inte redo att åka hem, säger förbundskapten Graham Potter till TV4.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Sverige har åkt ut VM. Sextondelsfinalen mot Frankrike blev en för tuff utmaning.

Efter matchen berättar förbundskapten Graham Potter om hans känslor king uttåget.

– Vi är så besvikna över att åka ut. Vi var inte redo att åka hem. Vi ville mer. Jag är så stolt över laget. Det är ett ungt lag. Så många spelare gör sina debuter i den här turneringen. Man får säga att det i dag är ett steg för långt för oss, sett till motståndet vi ställs mot, säger han till TV4 och fortsätter:

– Så vi gratulerar Frankrike till att gå vidare. De var det bättre laget. Vi hade våra stunder, men det räckte inte. Det är ingen skam. Jag är väldigt stolt över killarna. Jag älskar det här laget. Det här är förstås början på något, men vi är besvikna just nu eftersom vi ville gå vidare.

Sverige åker hem från VM med en seger och ett kryss i gruppspelet.