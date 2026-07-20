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Donald Trump. Foto: Alamy

Här snor Donald Trump VM-showen

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Spanien skulle lyfta VM-bucklan i natt.
Då fick världsmästarna sällskap – av Donald Trump.
Den amerikanska presidenten vägrade flytta på sig under firandet.

Donald Trump. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Spanien är världsmästare för andra gången i nationens historia efter gårdagens finalseger mot Argentina. Men efter förlängningsrysaren stals showen av USA:s president Donald Trump.

80-åringen närvarade vid VM-finalen, efter att han inte hade synts till på en enda match under mästerskapet, och efter Spaniens 1–0-seger lämnade Trump, tillsammans med Fifa-presidenten Gianni Infantino, över pokalen till den spanska lagkaptenen Rodri.

Mittfältaren väntade med att sätta i gång jublet med sina lagkamrater tills dess att Donald Trump hade lämnat podiet. Då kom Infantino joggandes och bad presidenten att lämna, men Trump vägrade.

Först efter att de spanska spelarna hade lyft pokalen valde Trump att avlägsna sig från tillställningen.

East Rutherford, New Jersey, USA, den 19 juli 2026. USA:s president Donald Trump och Fifa-presidenten Gianni Infantino överlämnar VM-pokalen till Spaniens lagkapten Rodri efter VM-finalen i fotboll 2026 mellan Spanien och Argentina på New York/New Jersey Stadium i East Rutherford, New Jersey, USA. Foto: Maurice van Steen / ANP.
Foto: Alamy
East Rutherford, New Jersey, USA. Spaniens målvakt David Raya, Marc Pubill, Álex Grimaldo, Eric García, Marcos Llorente, Mikel Merino, Ferran Torres, Fabián Ruiz, Gavi, Dani Olmo, Yeremy Pino, Pedro Porro, Spaniens målvakt Joan García, Aymeric Laporte, Álex Baena, Rodri med VM-pokalen, Nico Williams, Martín Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal, Pau Cubarsí, Spaniens målvakt Unai Simón och Marc Cucurella firar efter VM-finalen i fotboll 2026. Foto: (fotograf/agentur enligt originalbildtext).
Foto: Alamy
New York, USA, den 19 juli 2026. Rodri lyfter VM-pokalen medan USA:s president Donald Trump och Fifa-presidenten Gianni Infantino ser på efter VM-finalen i fotboll mellan Spanien och Argentina den 19 juli 2026. Foto: Moritz Muller/Alamy Live News.
Foto: Alamy

Vägrade skaka hand med Trump

Under finalens gång möttes Trump och Infantino av kraftiga burop från den närvarande publiken, och när duon entrade planen för att gratulera de spanska spelarna till VM-guldet var det inget undantag.

Men även en del spelare valde att markera mot presidenten.

Enligt tidningen La Nacion valde både Argentinas Lisandro Martinez och Cristian Romero att inte skaka hand med Donald Trump.

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