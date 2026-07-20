Här snor Donald Trump VM-showen

Spanien skulle lyfta VM-bucklan i natt.

Då fick världsmästarna sällskap – av Donald Trump.

Den amerikanska presidenten vägrade flytta på sig under firandet.

Donald Trump. Foto: Alamy

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Spanien är världsmästare för andra gången i nationens historia efter gårdagens finalseger mot Argentina. Men efter förlängningsrysaren stals showen av USA:s president Donald Trump.

80-åringen närvarade vid VM-finalen, efter att han inte hade synts till på en enda match under mästerskapet, och efter Spaniens 1–0-seger lämnade Trump, tillsammans med Fifa-presidenten Gianni Infantino, över pokalen till den spanska lagkaptenen Rodri.

Mittfältaren väntade med att sätta i gång jublet med sina lagkamrater tills dess att Donald Trump hade lämnat podiet. Då kom Infantino joggandes och bad presidenten att lämna, men Trump vägrade.

Först efter att de spanska spelarna hade lyft pokalen valde Trump att avlägsna sig från tillställningen.

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Vägrade skaka hand med Trump

Under finalens gång möttes Trump och Infantino av kraftiga burop från den närvarande publiken, och när duon entrade planen för att gratulera de spanska spelarna till VM-guldet var det inget undantag.

Men även en del spelare valde att markera mot presidenten.

Enligt tidningen La Nacion valde både Argentinas Lisandro Martinez och Cristian Romero att inte skaka hand med Donald Trump.