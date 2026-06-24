Sex insläppta mål på två VM-matcher.

Nu kräver FotbollDirekts VM Direkt-studio förändring i ”Blågult”.

– Att spela med Benjamin Nygren som ”tia” – det går inte, säger Fredrik de Ron.

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Foto: Bildbyrån

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Smakstart mot Tunisien, käftsmäll mot Nederländerna. Ja, Sveriges VM-inledning har onekligen varit oförutsägbart. Efter de två inledande gruppspelsomgångarna står ”Blågult” på tre inspelade poäng och en målskillnad på noll och har goda möjligheter att ta sig vidare till slutspel. Trots det kräver FotbollDirekts VM Direkt-studio med Mattias Eckerman och Fredrik de Ron förändring inför den avgörande matchen mot Japan.

Efter sex insläppta mål på två matcher ser FotbollDirekt-duon att en förändring på mittfältet är absolut avgörande för att stabilisera försvarsspelet.

– Det där mittfältet fungerar inte. Att spela med Benjamin Nygren som någon form av ”tia” eller släpande anfallare, det går inte! Jag förstår inte varför man fortsätter att envisas med det, säger Fredrik de Ron och tillägger:

– Jag har ingeting emot Nygren som fotbollsspelare, han är jättebra, men i det här spelsättet finns det ingen plats för honom. Jag förstår inte varför man inte vrider på den där triangeln (på mittfältet, reds. anm.) och spelar Jesper Karlström som en mer renodlad defensiv mittfältare och sätter in en Lucas Bergvall, Mattias Svanberg eller Besfort Zeneli.

Karlström och Nygren. Foto: Bildbyrån

Kritiken: ”Bleka versioner av sig själva”

De Ron menar på att det måste in en mer defensivt skicklig mittfältare i stället för Nygren, som till vardags spelar anfallare i klubblaget Celtic, bredvid Jesper Karlström och Yasin Ayari. Han får medhåll från Mattias Eckerman.

– Ayari har glänst men både Karlström och Nygren tycker jag har varit bleka versioner av vad de är i klubblagen. Kanske framförallt Benjamin Nygren. Han känns onödig att ha i startelvan, säger han.

Ifrågasätter Graham Potter

Mycket av diskussionen efter haveriet mot Nederländerna på midsommardagen har handlat om huruvida förbundskapten Graham Potter behöver byta formation till en fyrbackslinje. FotbollDirekts de Ron och Eckerman tycker inte att det är nödvändigt, men ser en lösning i att ”vrida på mittfältstriangeln” och spela med en ”nummer sexa” bakom två ”nummer åtta”.

– Folk har pratat mycket om att byta formation. Jag tror inte att det behövs på det sättet, men att bara få in mer defensiva egenskaper på innermittfältet tror jag skulle kunna räcka ganska långt. Jag har till och med funderat på om man skulle sätta upp Nilsson Lindelöf som en ”nummer sex”, som han har spelat i Aston Villa. Problemet med det är att han behövs i backlinjen även om jag tycker att han tillsammans med Isak Hien är planens sämsta spelare i lördags (mot Nederländerna, reds. anm.), säger Fredrik de Ron.

Potter. Foto: Bildbyrån

Eckerman avslutar genom att rikta skarp kritik till Potters taktiska öga.

– Nygren har spelat sig ur den här elvan på de här två matcherna. Det finns ingen anledning att ha kvar honom. Om Potter inte ser det till Japan-matchen, då börjar jag tvivla på hans öga, säger han.

Sverige ställs mot Japan under natten till fredag. Den avgörande matchen startar klockan 01:00 (svensk tid).