Officiellt: Isak Hien lämnar truppen

Isak Hien skadade sig i samband med matchen mot Japan.

Nu meddelar SvFF att backen lämnar USA.

– Det är verkligen ledsamt för Isak och för oss, säger Graham Potter till förbundets hemsida.

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Redan i den första halvleken mot Japan tvingades Isak Hien kasta in handduken. 27-åringen fick smärtor i det ena låret och behövde assistans för att kunna lämna planen.

Den initiala prognosen från förbundskaptenen Graham Potter var inte positiv. Nu har förbundet bekräftat att Hien lämnar den svenska truppen. Han kommer således inte kunna spela i resten av turneringen.

– Isak har ådragit sig en skada i baksida vänster lår som är av den grad att han inte kommer att kunna delta vidare i VM. Han kommer att återvända till sin klubb och skadan innebär att han kommer att vara borta från fotbollen en tid, säger landslagsläkaren Jonas Werner vi förbundets hemsida.

Graham Potter:

– Det är verkligen ledsamt för Isak och för oss. Han är en nyckelspelare för oss och är viktig för gruppen på och utanför planen. Att få sluta VM på detta sätt med en skada är väldigt tråkigt och vi ska stötta honom på bästa sätt. Det är tråkigt för honom men jag är säker på att han kommer tillbaka starkare.

Sverige ställs mot Frankrike i sextondelsfinalen. Matchen spelas den 30 juni klockan 23:00 svensk tid.



