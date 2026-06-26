Hyllningen: ”Han dör för det här laget”

Viktor Gyökeres stod för en ”krigarinsats” mot Japan.

Det slår FotbollDirekts Mattias Eckerman fast under fredagen.

– Det är något jag har saknat i det svenska landslaget, säger han i VM Direkt-studion.

Bildmontage, Viktor Gyökeres. Foto: Bildbyrån

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En poäng mot Japan räckte för det svenska herrlandslaget och nu väntar en blågul VM-sextondelsfinal. För svensk del blev det Anthony Elanga som blev stor matchhjälte under natten till fredag (svensk tid), men enligt FotbollDirekts Mattias Eckerman var det Viktor Gyökeres som var den stora svenska tungan på VM-vågen mot Japan.

– Han (Gyökeres, reds. anm) visar på något som jag har saknat i det här svenska landslaget, och det är den här instinkten och känslan att kunna dö för det här laget. Det är en sådan krigarinsats och man ser på honom hur fly förbannad han är varje gång något går emot honom. Jag har saknat det i det här landslaget, säger han i VM Direkt-studion.

Gyökeres reagerar mot Japan. Foto: Bildbyrån

”Få som kan matcha hans mindset”

Den svenska stjärnanfallaren låg bakom Elangas avgörande mål och noterades för en assist i samband med det, även om Newcastle-svensken gjorde det mesta på egen hand. Hittills har Gyökeres stått för totalt ett mål och två assist under världsmästerskapet men enligt Eckerman är det framför allt anfallarens mentala egenskaper som sticker ut.

– Han visar att den främsta anledningen till att han har tagit sig till den här nivån kanske inte är hans kvaliteter på fotbollsplanen. Det finns många som är tekniskt bättre än honom, men det är väldigt få som kan matcha hans mindset, säger han.

Gyökeres och Elanga. Foto: Bildbyrån

Det senaste VM Direkt-avsnittet släpps i sin helhet senare under fredagen.