Infantino anmäld – efter VM-härvan
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Fifa hävde Folarin Baloguns avstängning.
Nu anmäls Fifa-presidenten Gianni Infantino till IOK:s etikråd.
Anklagelsen är brott mot reglerna om politisk neutralitet.
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Turbulensen kring den hävda avstängningen på Folarin Balogun fortsätter. De amerikanske stjärnans avstängning hävdes, av Fifa, inför åttondelsfinalen mot Belgien – vilket skapat kritik mot Fifa.
I måndags förklarade USA:s president Donald Trump att han bett Fifa titta närmare på beslutet att stänga av landslagsstjärnan Folarin Balogun.
Nu har människorättsorganisationen Fairsquare anmält Fifas president Gianni Infantino till IOK:s etiska råd. Han anklagas för upprepade brott mot reglerna om politisk neutralitet, meddelar Fairsquare i ett uttalande.
Infantino har tidigare varit i blåsväder efter att ha tilldelat Trump Fifas fredspris.
USA föll stort i åttondelsfinalen mot Belgien.
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