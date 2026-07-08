Infantino anmäld – efter VM-härvan

Fifa hävde Folarin Baloguns avstängning.

Nu anmäls Fifa-presidenten Gianni Infantino till IOK:s etikråd.

Anklagelsen är brott mot reglerna om politisk neutralitet.

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Turbulensen kring den hävda avstängningen på Folarin Balogun fortsätter. De amerikanske stjärnans avstängning hävdes, av Fifa, inför åttondelsfinalen mot Belgien – vilket skapat kritik mot Fifa.

I måndags förklarade USA:s president Donald Trump att han bett Fifa titta närmare på beslutet att stänga av landslagsstjärnan Folarin Balogun.

Nu har människorättsorganisationen Fairsquare anmält Fifas president Gianni Infantino till IOK:s etiska råd. Han anklagas för upprepade brott mot reglerna om politisk neutralitet, meddelar Fairsquare i ett uttalande.

Infantino har tidigare varit i blåsväder efter att ha tilldelat Trump Fifas fredspris.

USA föll stort i åttondelsfinalen mot Belgien.