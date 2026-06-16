Iranska stjärnan: ”Allting är en katastrof”

Iran har haft en långt ifrån optimal uppladdning inför VM.

Det har påverkat laget negativt, menar anfallaren Mehdi Taremi.

– Vi är i en dålig situation och vi är trötta på den, säger han enligt BBC.

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Irans deltagande i VM har kantats av kontroverser. Landet befinner sig i krig med värdnationen USA, vilket aldrig tidigare har hänt i historien.

Till följd av det spända läget har det iranska landslaget sin bas i Mexiko, trots att samtliga av deras matcher spelas innanför de amerikanska gränserna. Flera i den iranska ledarstaben har dessutom nekats inträde till USA.

– Vi är i en dålig situation och vi är trötta på den. Vi har haft mycket problem i två månader. Det är så dåligt och det påverkar vårat lag. Vi vill bara ha fred, säger anfallaren Mehdi Taremi englit BBC efter premiärmatchen mot Nya Zealand.

– Allting är en katastrof för oss. Men vi har inga ursäkter. Vi tittar bara framåt. Vi känner hopp inför de två kommande matcherna och vi kommer göra vårt yttersta för vårt folk, fortsätter han.

I samband med Irans premiär, som slutade 2–2, syntes flaggor på läktarplats med kopplingar till den iranska regimen innan revolutionen 1979. Dessa flaggor har förbjudits av Fifa. Det rapporterades även om protester utanför arenan.

Irans nästa match i VM spelas mot Belgien den 21 juni.