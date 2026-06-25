”Japaner, japaner” – Så minns vi Sveriges möten med Japan

Natten till fredag ställs Sverige mot Japan i en gruppspelsrysare i VM 2026 på AT&T Stadium.

Det blir första gången någonsin som länderna möts i ett herrmästerskap på A-lagsnivå.

Från det sensationella OS-debaclet 1936 till det tunga uttåget 2016 – här är den dystra statistiken som Blågult nu måste bryta.

Foto: Bildbyrån

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Natten till fredagen spelar Sverige sin sista gruppspelsmatch i VM 2026. Då är det Japan som står för motståndet – för första gången någonsin. Blågult och Japan har aldrig tidigare mötts i VM-sammanhang.

Japan har inlett gruppspelet starkt med ett kryss mot favoriterna Nederländerna och en seger mot Tunisien. Den asiatiska nationen har stått för skrällar tidigare. Om vi backar bandet med exakt 90 år var det första gången Sverige och Japan drabbade samman.

”Japaner, japaner, försvarande japaner…”

Det var i OS 1936 där Sverige gick in matchen som stora favoriter mot ett anonymt Japan. Svenskarna fick en drömstart och ledde med 2–0 i den 37 minuten efter dubbla mål av Erik Persson.

Sedan hände det som inte fick hända. Japan vände och vann matchen med 3–2, som är främst ihågkommen är kommentatorn Sven Jerrings berömda citat:

– Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som gör allt för att bärga segern för Nippon.

I den andra omgången föll Japan mot Italien med 8–0 som vann hela turneringen.

Sven Jerring. Foto: Bildbyrån

”En motståndare som passade oss väldigt illa”

Det andra tävlingsmötet länderna emellan var 80 år senare. Då i OS 2016 där båda länderna hade blivit alltmer etablerade. Det blev däremot ett svenskt fiasko även denna gång. Det blågula U23-landslaget ställde upp med följande elva: Andreas Linde, Adam Lundqvist, Alexander Milosevic, Jacob Une, Pa Konate, Simon Tibbling, Alexander Fransson, Abdulrahman Khalili, Robin Quaison, Astrit Ajdarevic och Mikael Ishak.

Japan vann med 1–0 efter ett mål av Shinya Yajima.

– Alla har gett allt. Vi försökte och gjorde det bra i första matchen men det räckte inte mot Nigeria och Japan, det är bara att erkänna, sa lagkapten Astrit Ajdarevic efter uttåget.

Astrit Ajdarevic i matchen mot Japan 2016. Foto: Bildbyrån

Den dåvarande förbundskaptenen Håkan Ericson:

– Det är alltid jobbigt att bli utspelade och det är bara att gratulera Japan för segern i matchen, även om det inte räckte för dem att gå vidare. De var en motståndare som passade oss väldigt illa.

Gruppspelsmatchen mellan Sverige mot Japan startar klockan 01:00, fredagen den 26 juni, på AT&T Stadium i Arlington.



