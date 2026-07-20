Jätteintäkter för VM: 144 miljarder (!)

VM 2026 är till slut över.

Enligt The Guardian innebär det en rekordvinst för Fifa.

Fotbollförbundet drog in intäkter på motsvarande 144 miljarder kronor, enligt uppgifterna.

Gianni Infantino, Fifa-president. Foto: Alamy

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Med gårdagens final klappad och klar är årets upplaga av världsmästerskapen i fotboll ett minne blott. Men efter Spaniens final-seger mot Argentina under söndagskvällen har det internationella fotbollförbundet Fifa all anledning att fortsätta fira.

Enligt den brittiska tidningen The Guardian kommer Fifa nämligen att tillkännage rekordintäkter från sommarens mästerskap. Det rör sig om intäkter på 15 miljarder dollar (motsvarande cirka 144 miljarder kronor), vilket är betydligt högre siffror än de första mätningarna. Enligt tidningen räknade Fifa med 11 miljarder dollar (runt 106 miljarder kronor) i intäkter.

The Guardian rapporterar att Fifas medlemsförbund blev informerade om den ökade intäkten av Fifa-presidenten Gianni Infantino under lördagen. Ökningen ska bland annat bero på höga biljettpriser, vilket har blivit starkt kritiserat under mästerskapet.