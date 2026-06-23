Jeremy Doku tillbaka inför avslutningen

Jeremy Doku reste hem för att bli pappa i dagarna.

Nu kommer beskedet att han ansluter igen under tisdagen.

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Den belgiska stjärnan Jeremy Doku meddelade innan VM att han och hans fru väntade tillökning. Bebisen skulle födas under VM och Doku hade bestämt att han skulle resa hem när barnet var på väg. Under förra veckan reste han hem och i helgen fick han en son, och missade därmed Belgiens andra gruppspelsomgång.

Nu kommer beskedet att Jeremy Doku ansluter till VM och Belgien igen under tisdagen.

”Jeremy kommer att återförenas med truppen imorgon kväll i Seattle, där förberedelserna inför nästa match mot Nya Zeeland fortsätter”, skriver Belgiens fotbollförbund.

Belgien kryssade mot Iran under helgen.