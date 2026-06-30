JUST NU: Här är Sveriges startelva mot Frankrike

Sverige möter Frankrike i VM-sextondelsfinal.

Så ställer Blågult upp.

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Sverige tog sig vidare till slutspel i VM efter att ha blivit bland de åtta bästa treorna i gruppspelet.

I sextondelsfinal väntar giganten Frankrike och inför matchen, rapporterade SVT att Blågult gör två förändringar från matchen mot Japan. Lucas Bergvall kliver in på mittfältet samtidigt som Daniel Svensson startar i stället för Alexander Bernhardsson.

Nu har Sveriges startelva presenterats och det står klart att Potter gör just två skiften: Bergvall och Svensson in.

Frankrike ställer upp med stjärnor som Ousmane Dembele, Michael Olise och Kylian Mbappé.

Matchen startar klockan 23:00.

Startelvor:

Frankrike: Mike Maignan – Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne – Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot – Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola – Kylian Mbappe

Sverige: Jacob Widell Zetterström – Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Elliot Stroud – Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak