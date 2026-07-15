JUST NU: Jätteskräll i Argentina – De Paul petas

Rodrigo De Paul har varit tokgiven på Argentinas mittfält.

Men i semifinalen mot England petas han.

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Tidigare under onsdagen kom uppgifter om en skräll i Englands elva när Morgan Rogers som hittills bara gjort en start i sommarens VM nu skulle få chansen mot Argentina till höger på mittfältet.

Så blir det också. Aston Villa-spelaren är bekräftad start och därmed gör han sin första start sedan avslutande gruppspelsmatchen mot Panama.

Men även i Argentina sker en ännu större skräll.

Guiliano Simeone som bara är noterad för en enda match i detta VM startar i stället för Rodrigo De Paul.

Simone spelade den betydelselösa avslutande gruppspelsmatchen mot Jordanien som högerback och byttes ut efter 71 minuter. Det har därefter inte blivit något mer spel.

Men nu tar han plats på mittfältet och mycket överraskande att De Paul får sitta bänk med tanke på att han varit tokgiven i Lionel Scalonis bygge och dessutom kapten Leo Messis bästa kompis i landslaget.

Avspark 21:00 i Atlanta, Georgia.

England: Pickford – James, Stones, Guehi, Spence – Anderson, Rice – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane

Argentina: E. Martinez – Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico – Simeone, Paredes, Mac Allister, Fernández – Messi, Alvarez.