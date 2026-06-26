JUST NU: Dembélé hattrickskytt i första halvlek

Norge ställs mot Frankrike i VM.

Det står 3–1 till Frankrike.

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Under fredagskvällen ställs Norge mot Frankrike i den sista gruppspelsmatchen. Vinnaren kommer att säkra förstaplatsen i gruppen och utfallet kommer att få stor betydelse för vem Sverige möter i sextondelsfinal. Om Frankrike vinner eller kryssar väntas de möta Blågult.

Inför matchen rapporterade TV2 och NRK att Norge byter ut hela sin startelva från de tidigare matcherna. När elvorna blev officiella stod det klart att stjärnor som Erling Haaland och Martin Ødegaard bänkas. I stället mönstrar förbundskaptenen Ståle Solbakken ett b-lag mot Frankrike, som inte håller igen. ”Les Bleus” ställer upp med, i princip, starkast möjliga elva.

Efter 22 sekunder träffade Kylian Mbappé ribban efter att Leo Østigård slarvat med bollen. Kort senare tog Frankrike ledningen efter att Ousmane Dembélé vikt in från sin kant och placerat bollen i bortre hörnet.

I den 20:e minuten utökade fransmännen ledningen, återigen av Dembélé. Norge svarade direkt vid avspark och Thelo Asgaard satte 2–1.

Efter en halvtimmes spel fullbordade Dembélé sitt hattrick där han likt de tidigare målen skruvade in bollen i bortre.

Matchen pågår.

Startelvor:

Norge: Selvik -–Aursnes, Østigård, Falchener, Bjørkan – Aasgaard, Berg, Thorstvedt – Bobb, Strand Larsen, Schjelderup.

Frankrike: Maignan – Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez – Kone, Tchouaméni – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé