JUST NU: Så startar Norge och Frankrike

Norge ställs mot Frankrike i VM-gruppspelet.

Slutresultatet kan påverka vem Sverige får i sextondelsfinal.

Här är startelvorna.

Foto: Bildbyrån

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Under fredagskvällen ställs Norge mot Frankrike i den sista gruppspelsmatchen. Vinnaren kommer att säkra förstaplatsen i gruppen och utfallet kommer att få stor betydelse för vem Sverige möter i sextondelsfinal. Om Frankrike vinner eller kryssar väntas de möta Blågult.

Inför matchen rapporterade TV2 och NRK att Norge byter ut hela sin startelva från de tidigare matcherna. När elvorna blev officiella stod det klart att stjärnor som Erling Haaland och Martin Ødegaard bänkas. I stället mönstrar förbundskaptenen Ståle Solbakken ett b-lag mot Frankrike, som inte håller igen. ”Les Bleus” ställer upp med i princip starkast möjliga elva.

Matchen startar 21:00.

Startelvor:

Norge: Selvik -–Aursnes, Østigård, Falchener, Bjørkan – Aasgaard, Berg, Thorstvedt – Bobb, Strand Larsen, Schjelderup.

Frankrike: Maignan – Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez – Kone, Tchouaméni – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé