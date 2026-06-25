Så startar Sverige mot Japan – byter målvakt

Sverige spelar sin sista gruppspelsmatch i VM mot Japan.

Matchen startar klockan 01:00, fredagen den 26 juni.

Nu har Blågults startelva presenterats.

Foto: Bildbyrån

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Sverige inledde VM med att köra över Tunisien med 5–1. I den andra omgången var det i stället Blågult som blev överkört när Nederländerna vann med samma resultat.

I den sista gruppspelsmatchen ställs Sverige mot Japan på AT&T Stadium i Arlington, Texas. Tidigare under kvällen kom rapporter att det görs flera ändringar där bland annat Elliot Stroud och Anthony Elanga kommer att starta. Nu har startelvorna presenterats och det står klart att Stroud och Elanga är med.

Gabriel Gudmundsson stannar i backlinjen medan Victor Nilsson Lindelöf kliver upp i mittfältet.

Förbundskapten Graham Potter väljer även att peta Kristoffer Nordfeldt i buren och sätta in Jacob Widell Zetterström.

Startelvor:

Japan: Zion Suzuki – Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito – Ao Tanaka, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Daichi Kamada – Ayase Ueda

Sverige: Jacob Widell Zetterström – Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Elliot Stroud – Victor Nilsson Lindelöf, Yasin Ayari – Anthony Elanga, Alexander Isak, Viktor Gyökeres