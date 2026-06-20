LIVE: Sverige föll tungt

Sverige ställs mot Nederländerna på midsommardagen.

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Sverige stod för en kross mot Tunisien i premiären och vann med 5–1. Inför den andra gruppspelsomgången toppar Sverige Grupp F och nu väntar Nederländerna i Houston.

Nederländerna inledde turneringen med att kryssa mot Japan och behöver ta en seger för att ha en chans att vinna gruppen.

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