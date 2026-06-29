Kängan till Neymar: ”Han är inte samma”

Japan ställs mot Brasilien i sextondelsfinal.

Kento Shiogai är inte imponerad av motståndet.

– När det gäller Brasilien har jag inte hört mycket om dem på sistone, säger japanen.

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Under måndagskvällen ställs Japan mot Brasilien i sextondelsfinal i VM.

Inför matchen förklarade den japanske forwarden Kento Shiogai att han inte är imponerad av Brasilien i turneringen.

– Brasilien brukade vara starka. Men idag? Jag får intrycket att Frankrike är starka, och Argentina också. När det gäller Brasilien har jag inte hört mycket om dem på sistone, säger Shiogai enligt RMC Sport.

Japanen menar på att Brasiliens affischnamn Neymar, 34, har tappat formen. Brassestjärnan har gjort ett inhopp i VM hittills.

– Han är inte samma Neymar som förr. Jag tycker att vi gör bra ifrån oss nu.

Försvarar laget

Brasiliens mittbacksgigant Marquinhos går ut till försvar:

– Det är bra att de fortsätter att prata för att motivera vårt lag. Vi har varit i USA i nästan en månad. Med stor ödmjukhet fortsätter vi att arbeta hårt för att uppnå vårt mål. Vi lämnar den typen av prat till våra motståndare, låt dem prata mycket för att motivera oss.

Matchen mellan Brasilien och Japan startar klockan 19:00.