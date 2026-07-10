Kaos i Frankrike: Tonårsflicka död i natt

Paris var förberett för kaos.

Men på annat håll i Frankrike blev det franska firandet stökigare.

Enligt uppgifter har en 17-årig flicka avlidit i natt.

Foto: Alamy

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Att det skulle bli stökigt i samband med VM-kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko i går, torsdag, var oundvikligt. Den marockanska diasporan i Frankrike är bland de största i världen och oavsett resultat i matchen i går skulle det bli stort firande på de franska gatorna.

I Paris hade man vidtagit stora åtgärder för att undvika det kaos som har drabbat staden i samband med stora fotbollsmatcher under tidigare år. Och efter Frankrikes kvartsfinalseger har rapporter från den franska huvudstaden gjort gällande att läget har varit någorlunda lugnt.

I andra delar av landet har situationen varit desto stökigare. Enligt uppgifter från fransk media har en 17-årig flicka avlidit i firandet i Aulnoye-Aymeries i norra Frankrike. Flickan uppges ha ramlat ned från ett lastbilstak för att sedan bli påkörd av lastbilen. Föraren är gripen av polis och misstänks ha kört alkoholpåverkad, enligt Le Parisien.

Polis skadad i London

Även i London, England, har läget varit kaotiskt i natt. Enligt The Guardian har marockanska supportrar drabbat samman med polisen och en polis uppges ha blivit skadad i uppståndelsen och förd tillsjukhus.

– En polis fördes till sjukhus med huvudskador. Man tror att han träffades av en glasflaska, säger London-polisen enligt tidningen.

Franska supportrar firar i Paris. Foto: Alamy

Marockanska supportrar i London. Foto: Alamy