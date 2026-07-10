Mbappés revansch – Marocko föll på nytt

Precis som i VM 2022 var Frankrike numret för stort för Marocko.

Nu blev Kylian Mbappé matchhjälte efter att han tagit revansch efter sin straffmiss genom att frälsa sitt land med sitt 1-0-mål efter timmen spelad.

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För tredje världsmästerskapet i rad är Frankrike framme i semifinal.

2018 blev det VM-guld, 2022 VM-silver. Nu väntar vinnaren i mötet mellan Spanien och Belgien, detta på tisdag i Dallas. Frankrike löste nämligen semifinal-biljetten under torsdagen genom att i Boston besegra Marocko med 2-0.

Kylian Mbappé fick dock en tuff start på matchen som efter halvtimmen spelad slog en mycket svag straffspark som Yassine Bounou i Marockos mål enkelt räddade.

Väl efter timmen spelad kom dock Mbappés revansch. Världsstjärnan prickade bortre hörnet och den tidigare storspelande Bounou fick kapitulera.

Mbappé nu uppe på åtta mål i detta VM och delar därmed skytteligaledningen ihop med Argentinas Lionel Messi.

Detta var också Mbappés 20:e mål i sina samtliga tre VM-turneringar. Bara Messi har gjort fler VM-mål i historian, 21 stycken totalt. Då har Messi dock gjort sex VM-turneringar, dubbelt så många som Mbappé.

Marocko utslaget på nytt av Frankrike. För fyra år sedan i Qatar var det i semifinalen med 2-0 i baken, nu samma siffror i kvartsfinalen då Ousmane Dembélé sköt 2-0 kort efter Mbappés ledningsmål.