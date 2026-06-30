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Foto: Alamy

Kaos i Nederländerna efter fiaskot – kravallpolis och vattenkanoner

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Nederländerna föll mot Marocko i natt.
Då har kaos utbrutit på gatorna i Haag.
Kravallpolis med vattenkanoner har satts in för att skingra firande marockanska supportrar.

Foto: Alamy

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Jätterysare och strafförlust mot Marocko. Så slutade Nederländernas VM-sommar efter att ha krossat Sverige i gruppspelet. Efter förlusten under tisdagsmorgonen (svensk tid) har kaos utbrutit i Nederländerna.

Mängder av marockanska supportrar har nämligen tagit till gatorna i flera nederländska städer för att fira avancemanget till VM-åttondel. I Haag har kravallpolis satts in och vattenkanoner används för att skingra folkmassorna enligt nederländsk media. Det har även förekommit rapporter om att fyrverkerier ska ha avfyrats mot polis i Haag.

**Marockanska supportrar firar efter åttondelsfinalen mellan Nederländerna och Marocko i fotbolls-VM i Haag, Nederländerna, den 30 juni 2026. (Foto: AP Photo/Mouneb Taim)**
Supportrar firar i Haag. Foto: Alamy

Även i huvudstaden Amsterdam har oroligheter utbrutit under tisdagsmorgonen. Enligt De Telegraaf har flera gripanden gjorts.

**En marockansk supporter firar efter åttondelsfinalen mellan Nederländerna och Marocko i fotbolls-VM i Haag, Nederländerna, den 30 juni 2026. (Foto: AP Photo/Mouneb Taim)**
Kaos i Haag. Foto: Alamy

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