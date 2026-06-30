Kaos i Nederländerna efter fiaskot – kravallpolis och vattenkanoner

Nederländerna föll mot Marocko i natt.

Då har kaos utbrutit på gatorna i Haag.

Kravallpolis med vattenkanoner har satts in för att skingra firande marockanska supportrar.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Jätterysare och strafförlust mot Marocko. Så slutade Nederländernas VM-sommar efter att ha krossat Sverige i gruppspelet. Efter förlusten under tisdagsmorgonen (svensk tid) har kaos utbrutit i Nederländerna.

Mängder av marockanska supportrar har nämligen tagit till gatorna i flera nederländska städer för att fira avancemanget till VM-åttondel. I Haag har kravallpolis satts in och vattenkanoner används för att skingra folkmassorna enligt nederländsk media. Det har även förekommit rapporter om att fyrverkerier ska ha avfyrats mot polis i Haag.

Supportrar firar i Haag. Foto: Alamy

Även i huvudstaden Amsterdam har oroligheter utbrutit under tisdagsmorgonen. Enligt De Telegraaf har flera gripanden gjorts.