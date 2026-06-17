Klart: Engelsk toppdomare dömer Sverige

Blågult ställs mot Nederländerna på midsommardagen.

Matchen kommer att dömmas av den rutinerade engelsmannen Michael Oliver.

Det bekräftar Fifa.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Sverige kan säkra en slutspelsplats vid ett positivt resultat mot Nederländerna på lördag. Ödet kommer delvis vila på Michael Oliver, som nu offentliggjorts som matchens domare.

Oliver är ett rutinerat namn i domarvärlden. Engelsmannen har dömt Premier League sedan 2010, samt både VM 2022 och EM 2024.

41-åringen var schemalagd att döma mötet mellan Elfenbenskusten och Ecuador, men en skada tvingade Oliver att lämna återbud. Matchen blev istället dömd av Francois Letexier.

Sveriges möte med Nederländerna blir därmed engelsmannens första under VM 2026.