Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

LIVE: Följ Sveriges sextondelsfinal här!

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Sverige spelar sextondelsfinal i VM.
Frankrike står för motståndet.
Följ matchen live med FotbollDirekt!

**Fotboll, VM – FIFA World Cup 2026 – Grupp F – Sverige mot Tunisien – Estadio Monterrey, Monterrey, Mexiko – 14 juni 2026. Sveriges Yasin Ayari firar sitt lags femte mål tillsammans med lagkamrater. REUTERS/Henry Romero © Bildbyrån – COP 7 – ENDAST SVERIGE**
Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Sverige tog sig vidare från gruppspelet som en av de åtta bästa treorna. I sextondelsfinalen ställs Blågult mot giganten Frankrike på MetLife Stadium i New Jersey.

  • Läs mer om Sveriges möjliga väg till VM-final här!

Följ Sveriges sextondelsfinal mot Frankrike live med FotbollDirekt!

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt