LIVE: Följ Sveriges sextondelsfinal här!

Sverige spelar sextondelsfinal i VM.

Frankrike står för motståndet.

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Foto: Bildbyrån

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Sverige tog sig vidare från gruppspelet som en av de åtta bästa treorna. I sextondelsfinalen ställs Blågult mot giganten Frankrike på MetLife Stadium i New Jersey.

Läs mer om Sveriges möjliga väg till VM-final här!

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