LIVE: Följ Sveriges sextondelsfinal här!

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Sverige spelar sextondelsfinal i VM.
Frankrike står för motståndet.
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Sverige tog sig vidare från gruppspelet som en av de åtta bästa treorna. I sextondelsfinalen ställs Blågult mot giganten Frankrike på MetLife Stadium i New Jersey.
- Läs mer om Sveriges möjliga väg till VM-final här!
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