Så ser Sveriges väg till VM-final ut

Seger mot Frankrike i natt… då väntar en drömlott för Sverige.

Här är hela ”Blågults” väg till VM-finalen i New Jersey den 19 juli.

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Sverige är vidare till slutspel i VM 2026 och ställs mot svårast tänkbara motstånd. I natt klockan 23:00 (svensk tid) går ”Blågult” huvud mot huvud med stornationen Frankrike, som många höll som förhandsfavoriter till VM-guldet 2026.

”Les Bleus” har världsstjärnor som Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé och Michael Olise i spetsen och tisdagsnattens batalj kommer att bli en jätteutmaning för det svenska herrlandslaget – men vid en skrällseger har ”Blågult” en drömväg hela vägen till VM-finalen.

Kan få drömmotstånd

Om (!) Sverige besegrar Frankrike i natt väntar skrällgänget Parguay i åttondelsfinalen senare i veckan. Sydamerikanerna slog skrällartat ut självaste Tyskland under natten till tisdag och rankas som världens 34:e bästa landslag enligt Fifa:s världsrakning (Sverige är på 37:e plats).

Skulle Sverige ta sig förbi Paraguay och vidare till kvartsfinal i VM kommer motståndet heta Kanada eller Marocko. Värdnationen Kanada slog ut Sydafrika i sextondelen medan Marocko sänkte Sveriges gruppspelsmotstånd Nederländerna. Värdnationen rankas på 30:e plats med afrikanerna är världens sjätte bästa landslag enligt Fifa:s rankning.

I en eventuell semifinal ställs Sverige mot Belgien, Senegal, USA, Bosnien och Hercegovina, Spanien, Österrike, Portugal eller Kroatien.

Se hela Sveriges väg till VM-finalen nedan