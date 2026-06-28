Manchester Uniteds besked kring Ugartes skada

Manuel Ugarte skadade sig mot Spanien i går.

Nu kommer Manchester United med ett skadebesked.

Han har drabbats av en knäligamentskada.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Manchester United har under de senaste dagarna haft flera spelare på landslagsuppdrag runt om i världen. Under Uruguays VM-gruppspelsmatch mot Spanien i fredags tvingades Manuel Ugarte kliva av efter att ha ådragit sig en knäskada.

Nu kommer ett officiellt besked från Manchester United.

Klubben bekräftar på sin hemsida att mittfältaren har drabbats av en knäligamentskada.

Enligt Manchester United pågår fortfarande medicinska undersökningar för att fastställa hur allvarlig skadan är.