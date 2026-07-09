Mbappé som Messi – vilket haveri

Kylian Mbappé fick chansen att komma ikapp Lionel Messis åtta mål i det här världsmästerskapet, men från elva meter svarade han för en hädisk straff som Yassine Bounou enkelt räddade.

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Lionel Messi blev historisk när han mot Egypten bommade sin andra raka straff i detta VM. Trots den mycket svaga straffen och att Egypten gick upp i en 2-0-ledning löste Messi ett mål och en assist i den episka 3-2-vändningen.

Messi uppe på åtta mål inför Argentinas kvartsfinal mot Schweiz natten till söndag och nu under torsdagskvällen i Boston fick Kylian Mbappé chansen att komma ikapp argentinaren här han revs ner av Noussair Mazraoui i straffområdet i kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko.

Mbappé uppe på sju mål fick vänta länge på att få skjuta straffen och när han väl klev fram för att skjuta svarade han för en smått hädisk straffspark som Yassine Bounou enkelt räddade efter att ha gått åt rätt håll. Skottet löst och tamt från Mbappé som visade missnöje mot de argentinska domarna över att det dröjde så pass länge innan han fick slå straffen.

Domarna alltså från Lionel Messis Argentina, om man nu vill vara konspiratoriskt lagd.

Hursomhelst fortsatte Frankrike trycka på efter straffmissen efter knappa halvtimmen spelad men Bounou gjorde storstilade 45 minuter för sitt Marocko som inte alls kom upp i nivå första halvlek, men 0-0 stod sig till pausvilan.

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