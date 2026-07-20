Mbappé vinner skytteligan – först någonsin

Kylian Mbappé är VM-skytteligavinnare – igen.

Det är första gången någonsin en spelare vinner priset två gånger.

Kylian Mbappé. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Hans tio mål på åtta matcher räckte för att ta hem skytteligan i VM 2026. Efter finalen i går, söndag, stod det klart att den 27-åriga franska stjärnan Kylian Mbappé vinner skytteligatiteln, ”Fifa Golden Boot”, två mål före Lionel Messi (8).

Han är dessutom den spelare som har gjort flest VM-mål någonsin med sina 22 fullträffar.

Men det är inte första gången som Mbappé vinner VM:s skytteliga. Superstjärnan tog även hem den senast det begav sig, 2022 i Qatar, med åtta gjorda mål. Det är första gången någonsin som en spelare vinner en VM-skytteliga vid två tillfällen.

Kylian Mbappé har gjort 22 mål på lika många VM-matcher. Han snittar alltså ett mål per match i VM-sammanhang.