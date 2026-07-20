Messi efter VM-finalen: ”Smärtan är enorm”
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Lionel Messi föll i VM-finalen.
Nu berättar han om besvikelsen på sociala medier.
”Smärtan är enorm”, skriver han på Instagram.
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I VM-finalen föll Argentina mot Spanien efter att Ferran Torres avgjort på förlängning. För Lionel Messi blev det den andra VM-finalen på rad – men storstjärnan och hans landslag lyckades inte försvara guldet.
Nu sätter Messi ord på sina känslor efter finalförlusten:
”Smärtan är enorm och det kommer att ta tid för det här såret att läka”, skriver han på Instagram och fortsätter:
”Men jag tar också med mig allt det goda… Matcherna där vi vände på steken och gav absolut allt – matcher som för alltid kommer att finnas kvar i minnet. Och stödet från ett helt land som, tillsammans med det här lagets arbete och slit, tog oss tillbaka till att än en gång vara bland de bästa i världen. Idag är det svårt att värdesätta det vi har gjort, men den här gruppen har nått två raka VM-finaler”
Messi passar samtidigt på att hylla världsmästarna.
”Jag vill också gratulera Spanien till mästerskapstiteln”, avslutar han.
Lionel Messi svarade för åtta mål och tre assist under VM.
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