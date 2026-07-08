Messi krossar (!) VM-rekorden

Lionel Messi succé tar aldrig slut.

Efter gårdagens makalösa vändning toppar 39-åringen VM 2026 – i nästan allt.

Lionel Messi. Foto: Alamy

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Han har redan noterats för åtta fullträffar i VM 2026 och är med det historiens främste VM-målskytt och i går, tisdag, låg 39-åriga Lionel Messi bakom Argentinas mäktiga vändning från 0–2 till 3–2 i åttondelen mot Egypten.

Messi gjorde både mål och assist när Argentina hämtade upp underläge och vände på drygt tio minuter. Nu toppar den argentinska stjärnan nästan all offensiv statistik i VM.

Toppar alla parametrar

En djupdykning i statistik från tjänsten FotMob visar att Lionel Messi är i topp i antal mål, antal poäng, antal mål per 90 minuter, förväntade mål (xG), förväntade assists (xA). Ja, listan tar nästan aldrig slut.

Parameter Position Mål 1 Poäng 1 Mål per 90 minuter 1 Expected goals (xG) 1 xG per 90 minuter 2 Expected goals på mål (xGOT) 2 Skott på mål per 90 minuter 1 Skott per 90 minuter 1 Stora chanser skapade 1 Expected assists (xA) 1 xA per 90 minuter 3 xG + xA per 90 minuter 1

Nästan den enda statistiska parametern som Lionel Messi inte toppar är antal förväntade mål (xG) per 90 minuter, där han brädas av Österrikes Marko Arnautovic, och förväntade mål på skott på mål (xGOT), där den franska superstjärnan Kylian Mbappé toppar listan. I antal förväntade assists (xA) per 90 minuter placerar sig 39-åringen på en tredjeplats.

Messi hyllas av Argentina. Foto: Alamy

Argentina ställs mot Schweiz i kvartsfinal senare i veckan.