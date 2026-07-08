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Lionel Messi. Foto: Alamy

Messi krossar (!) VM-rekorden

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Lionel Messi succé tar aldrig slut.
Efter gårdagens makalösa vändning toppar 39-åringen VM 2026 – i nästan allt.

**Argentinas Lionel Messi springer iväg efter att ha gjort lagets andra mål under andra halvlek i åttondelsfinalen mot Egypten i fotbolls-VM 2026 på Atlanta Stadium i Atlanta, USA, den 7 juli 2026.**
Lionel Messi. Foto: Alamy

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Han har redan noterats för åtta fullträffar i VM 2026 och är med det historiens främste VM-målskytt och i går, tisdag, låg 39-åriga Lionel Messi bakom Argentinas mäktiga vändning från 0–2 till 3–2 i åttondelen mot Egypten.

Messi gjorde både mål och assist när Argentina hämtade upp underläge och vände på drygt tio minuter. Nu toppar den argentinska stjärnan nästan all offensiv statistik i VM.

Toppar alla parametrar

En djupdykning i statistik från tjänsten FotMob visar att Lionel Messi är i topp i antal mål, antal poäng, antal mål per 90 minuter, förväntade mål (xG), förväntade assists (xA). Ja, listan tar nästan aldrig slut.

ParameterPosition
Mål1
Poäng1
Mål per 90 minuter1
Expected goals (xG)1
xG per 90 minuter2
Expected goals på mål (xGOT)2
Skott på mål per 90 minuter1
Skott per 90 minuter1
Stora chanser skapade1
Expected assists (xA)1
xA per 90 minuter3
xG + xA per 90 minuter1

Nästan den enda statistiska parametern som Lionel Messi inte toppar är antal förväntade mål (xG) per 90 minuter, där han brädas av Österrikes Marko Arnautovic, och förväntade mål på skott på mål (xGOT), där den franska superstjärnan Kylian Mbappé toppar listan. I antal förväntade assists (xA) per 90 minuter placerar sig 39-åringen på en tredjeplats.

**Lionel Messi kastas upp i luften av sina lagkamrater efter Argentinas seger mot Egypten i åttondelsfinalen i fotbolls-VM 2026 på Atlanta Stadium i Atlanta, USA, den 7 juli 2026.**
Messi hyllas av Argentina. Foto: Alamy

Argentina ställs mot Schweiz i kvartsfinal senare i veckan.

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